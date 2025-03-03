Предприниматели РТ через сервис «360°» могут пожаловаться на нарушения при закупках

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Корпорация МСП на Цифровой платформе МСП.РФ запустила сервис «360°». Инициатива нацелена на недопущение нарушения прав и законных интересов предпринимателей, а также на получение обратной связи о проблемах, с которыми сталкивается бизнес.

Бизнесмены могут заявить в том числе о нарушениях со стороны заказчиков при проведении закупок, включая случаи нарушения сроков оплаты по исполненным договорам.

Обращения, направленные через сервис «360°», Корпорация МСП рассматривает не более чем за десять рабочих дней с момента поступления, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Для доступа к сервису «360°» необходимо авторизоваться через портал государственных услуг. При возникновении вопросов следует обратиться в службу поддержки по телефону: 8 (800) 100-11-00.