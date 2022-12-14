Предприниматели получат бесплатный доступ к сервису «Контур.Экстерн»

«Контур.Экстерн» — удобный онлайн-сервис для подготовки и сдачи отчётности в ФСС, ФНС, ПФР, Росстат, ФСРАР, РПН, ЦБ с предоставлением ЭЦП. Данной платформе доверяют такие крупные компании, как Яндекс, РЖД, МТС, METRO и многие другие.

На сервисе встроены актуальные формы отчётности для сдачи документов, что позволяет ускорить рабочий процесс. Также для оформления отчётов с первого раза и во избежание ошибок при заполнении документы проверяются автоматически.

Государственная платформа поддержки предпринимателей предоставляет доступ к онлайн-системе «Контур.Экстерн» на 1 год абсолютно бесплатно.

Главные преимущества пользования сервисом заключаются в следующем: платформа берёт на себя расчёты, сверку с бюджетом, заполнение платёжек и даже контроль сроков сдачи документов. Доступ к системе также гарантирует бесплатные видеоуроки и вебинары по актуальным темам бухгалтерского учёта и налоговой отчётности. На сайте встроен справочно-правовой сервис с базой регионального и федерального законодательства. А эксперты техподдержки осуществляют круглосуточные помощь и консультации для всех клиентов.

«Контур.Экстерн» имеет широкий спектр возможностей:

Отчётность через интернет в неограниченное количество отделений контролирующих органов осуществляется в любой регион без роуминга;

Автоматическое заполнение квитанций и платёжных поручений, а также проверка отчётов и подсказки при заполнении;

Модуль для проверки, редактирования и отправки отчетов из 1С в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат;

Получение уведомлений (email и СМС) о статусах отчётов, требованиях и письмах из контролирующих органов;

Неограниченное количество выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

Справки и выписки из контролирующих органов;

Электронный документооборот с контрагентами (50 документов) и т.д.

«Контур.Экстерн» поможет подготовить и отправить ответы на требования ФНС, произведёт сверку с контрагентами по книге продаж и журналу счетов-фактур, будет хранить документы на серверах сервиса. Если необходим финансовый анализ организации, его также можно сделать с помощью данного онлайн-сервиса для подготовки и сдачи отчётности.

Получить бесплатный годовой доступ к сервису сдачи отчётности через интернет можно, подав заявку через Цифровую платформу МСП.РФ.

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