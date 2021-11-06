Предприниматели подали заявки на 2,3 млрд рублей для получения льготных кредитов под 3%

В Татарстане одобрено 17 кредитов на 146 млн рублей по обновленной программе льготных кредитов под 3% годовых – «ФОТ 3.0», сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на республиканском совещании в Правительстве республики в субботу.

Заявки принимаются в 15 банках, представленных в Татарстане.

«С момента запуска программы в пять кредитных организаций поступило 656 заявок на сумму 2,27 млрд рублей. По состоянию на 3 ноября выдано 17 кредитов на сумму 146 млн рублей», – сообщил Шагиахметов.

Он напомнил, что сумма кредита рассчитывается как 1 МРОТ (12 тыс. 792 рубля) на каждого сотрудника, умноженные на 12 месяцев. Льготные кредиты предоставляются при условии сохранения не менее 90% численности работников.

Займ можно получить на 1,5 года. В первые полгода можно ничего не платить – ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать займ равными долями по ставке 3% годовых.

Прием заявок на получение кредита продлится до 30 декабря текущего года.

«Потенциальными получателями поддержки по программе „ФОТ 3.0“, согласно данным муниципалитетов, являются 8,6 тыс. предприятий и организаций республики. Муниципальным образованиям необходимо отработать возможность участия в программе „ФОТ 3.0“ со всеми потенциальными участниками и обеспечить их сопровождением на всех этапах получения мер поддержки», — заявил Шагиахметов.

Министр также напомнил, что Банк России рекомендовал кредиторам проводить реструктуризацию ранее выданных кредитов и микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым. Пока на реструктуризацию поступила только одна заявка.

Ранее сообщалось, что также предприниматели могут рассчитывать на гранты – единовременные выплаты из расчета один МРОТ (12 тыс. 792 рубля) на одного сотрудника. В Татарстане насчитывается 25,4 тыс. предпринимателей, которые могут претендовать на получение грантов для поддержки бизнеса в связи с введением нерабочих дней в России.

Разработаны меры поддержки на уровне республики, в том числе однопроцентный микрозайм и предоставление отсрочки выплаты основного долга по микрозаймам, поручительства Гарантийного фонда по программе «Поддержка 2021». По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии 524-90-90.

Более подробно о мерах поддержки – в материале ИА «Татар-информ» «Помощь бизнесу в локдаун: кто и какие меры поддержки получит в Татарстане».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников.