Предприниматели Татарстана оценили скорость регистрации прав собственности Росреестром

Около 300 татарстанских предпринимателей приняли участие в опросе по оценке качества услуг управления Росреестра республики, работа ведомства получила оценку от 4,4 до 5 баллов, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

«Представителей бизнеса попросили по 5-балльной шкале оценить скорость предоставления услуг при регистрации прав собственности, подготовке документов для постановки на кадастровый учет кадастровым инженером, при согласовании (утверждении) документов для постановки на кадастровый учет органами местного самоуправления. Также предпринимателям предложили высказать свое мнение о возможности оформления процедуры регистрации или ее этапов в электронном виде», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в опросе приняло участие несколько сотен предпринимателей, высоко оценивших работу ведомства.

«Нам приходится довольно часто взаимодействовать с Росреестром при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет и регистрации прав. При проведении правовой экспертизы, в случае выявления недочетов, государственный регистратор не приостанавливает регистрацию, а предварительно консультирует по телефону, разъясняет, какие документы необходимо предоставить», – приводит пресс-служба слова одного из участников опроса – начальника юридического отдела Группы компаний «Бриз» Ильдара Ситдикова.

В ведомстве напомнили, что татарстанские предприниматели могут оформить регистрацию прав на недвижимое имущество и сделки с ним в течение пяти рабочих дней вместо законодательно установленных девяти (за исключением договоров участия в долевом строительстве); при одновременной постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав срок составит девять рабочих дней вместо 12.

По поводу предрегистрационной подготовки документов и иным вопросам представителям бизнеса предлагают обращаться в Росреестр Татарстана по телефону 255-24-20 (ежедневно в рабочее время).