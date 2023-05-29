Предприниматели обсудили уникальность Челнов для бизнеса на встрече «Время первых»

В Набережных Челнах День российского предпринимательства отметили бизнес-завтраком от Жанны Дариной в паназиатском ресторане Chojo.

На главной площади города 26 мая собрались персоны, без которых трудно себе представить развитие экономики города, да и республики тоже. Андрей Балта, Павел Евдокимов, Рафаил Бадретдинов, Светлана Гомберг, Раушан Харисов, Луиза Ахметова, Игорь Крюков, Леонид Иванов, Энза Гимадеева, Олег Афанасьев, Раиль Минегалиев и другие активно общались, выступали с поздравлениями в адрес всех людей дела.

Жанна Дарина, предприниматель, организатор деловых мероприятий, директор «Я Покупаю. Набережные Челны», названием для встречи выбрала «Время первых». Юбилейный (проекту исполнился год) бизнес-завтрак призван был напомнить о том, как создавалась в Челнах основа для предпринимательства, каковы были условия для его развития, и кто стал инициатором новаторских для постсоветского пространства решений. Рассказом о мерах поддержки бизнесменов, которые принимались в 90-е годы, начал встречу первый мэр города. Многие выступающие вспоминали, как три десятка лет назад брали первые кредиты в банке, как начинали собственное дело.

Почти все спикеры говорили об уникальности Набережных Челнов — первом из городов, руководитель которого сделал ставку на предпринимателей как на движущую силу развития экономики в кризис. О том, что считает город лучшим в стране, поскольку здесь жили самые активные люди, заявил Игорь Крюков, бизнесмен, попечитель и экс-президент ХК «Челны».

По его словам, именно в этом городе открылся первый частный банк и начали работу первые кооперативы. Говорил о том, что Набережные Челны — пионер во всем, и Олег Афанасьев. Руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» вспоминал, как 14 лет назад переехал в Автоград из Москвы, где начинать свое дело не приходило в голову, поскольку так устроена в столице жизнь, что человек практически лишен инициативы, а Челнах сразу почувствовал дух предпринимательства, видя частные магазины, рестораны, кафе и фирмы. Сейчас бизнесом занимается его жена, да и сам Олег Афанасьев не исключает для себя перспективы начать свое дело.

Рафаил Бадретдинов поведал, как подбирал место для регистрации бизнеса и между несколькими вариантами, включавшими Москву, выбрал Автоград, с мэром которого, в отличии от остальных, знаком не был.

«Компании уже 26 этом году будет, мы вышли в лидеры. И это все благодаря вот той атмосфере, которая была в Набережных Челнах. — делится воспоминаниями совладелец группы «Бринэкс» и торгового бренда «Колеса даром». — Мы прошли регистрацию за один день. Я не знал лично Рафгата Закиевича Алтынбаева, просто работала система. Вы знаете, мне часто приходилось представлять компанию в десятках городов, видел всякое. В Челнах просто все работало. Работало, не мешало... Плотность предпринимательства здесь наивысшая в стране. Вы его не раскачивайте, вы его поддержите! Потому что здесь традиции, здесь воспитаны кадры, и это терять нельзя!».

Андрей Балта подчеркивал тесную связь города и автогиганта, пожелав процветания КАМАЗу. Генеральный директор и учредитель ООО «ПО „Промвест“» напутствовал молодых предпринимателей, советуя им не пасовать перед трудностями. Вторила ему и Светлана Гомберг, владелица бизнес-отеля KamaRooms:

«Точки роста есть всегда, какие бы кризисы не происходили, как бы не менялась геополитическая обстановка, все движение, ребята, только внутри вас!».

Раушан Харисов, генеральный директор ООО «ЗЯБ-Конструкция», рассказал личную историю вхождения в бизнес, признавшись, что имеет тридцатилетний стаж предпринимательства. Оказалось, что он помогал родителям, в трудные девяностые вынужденным идти торговать на рынок. Выступающий особо обратил внимание на предпринимателей-благотворителей, которых в Челнах немало, и на тот объем помощи, который они оказывают, и призвал рассказывать об этом чаще.

Альфия Лоханина, совладелица и руководитель АА group, как радушная хозяйка, принимающая в ресторане Chojo бизнес-завтраки, выступила с поздравлениями и анонсом нового заведения.

«Хочу поделиться с вами одним секретом: скоро мы представим еще одну интересную концепцию. В Набережных Челнах откроется ресторан «Ике» — история, культура, еда. Объединение двух культур, татарской и русской кухни — это аутентично и одновременно модно. Всех с праздником!».

В то время, когда в Москве и Казани нацеливают руководителей на продуктивное общение с представителями делового сообщества, на бизнес-завтраке звучали интересные предложения. В частности, Рафгат Алтынбаев озвучил Фариду Башарову, гендиректору союза «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны», идею первого летнего форума предпринимателей Челнов и Татарстана. Будет ли реализована эта инициатива, покажет время, но стремление бизнесменов к объединению и сотрудничеству высказывалось неоднократно. По мнению некоторых предпринимателей, в Автограде пока нет организации, считывающей этот запрос и в полной мере его отрабатывающей.

»В бизнесе редко бывает, что начал дело и пошел вперед, и добился успеха. Все равно на пути бывают и падения, и предательства, и серьезные препятствия, — говорит Жанна Дарина. — Цифры говорят о том, что большинство стартапов схлопываются в первый же год. Но дело не только в нежизнеспособности бизнес-идеи. Важна поддержка правительства, местных властей, предпринимательского сообщества. По официальным данным, вклад среднего и малого бизнеса в бюджет города составляет порядка 35%. Поэтому мы и собираемся почти каждый месяц, чтобы обмениваться опытом, налаживать связи, создавать новые коалиции. Да, на своем уровне мы вот так помогаем предпринимателям, потому что они люди особенные, они двигают город вперед».

Праздничная встреча была организована в содружестве с партнерами, каждый из которых уже не первый год в бизнесе. Компании «БКС Мир Инвестиций», «Оптика регион», «Аликанте» и Soho boutique поздравили гостей бизнес-завтрака и порадовали их подарками.

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