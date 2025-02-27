Предприниматели из татарских сел со всей России приехали в Тетюшский район

Участники XIII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел находятся с рабочей поездкой в Тетюшском районе. Здесь они ознакомятся с хозяйствами местных предпринимателей, достижениями агропромышленного комплекса, инновационными технологиями, опытом работы в развитии инфраструктуры.

Форум, организованный Всемирным конгрессом татар, проходит с 26 по 28 февраля.

В XIII Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел участвуют 900 делегатов из 48 регионов РФ, а также Татарстана: представители малого бизнеса, руководители фермерских хозяйств, представители органов власти.

Форум завершится завтра, 28 февраля, пленарным заседанием с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Заседание пройдет в КРК «Корстон». Также здесь будет развернута выставка-ярмарка фермерской продукции из регионов РФ и товаров народного промысла.

Зульфия Шавалиева