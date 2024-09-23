Предприниматели из РТ получат бесплатный доступ к системе электронного документооборота

Бесплатный доступ к системе электронного документооборота (ЭДО) смогут получить на год предприниматели Татарстана благодаря реализации в республике национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Заявки на предоставление вышеупомянутой услуги, которая включает в себя доступ к сервису по передаче данных и пакет исходящих документов для взаимодействия с контрагентами (в количестве до 600 штук) сроком на 1 год, принимаются в центре «Мой бизнес».

Специалисты центра напомнили, что ЭДО позволяет:

получать, создавать, обрабатывать, отправлять документы в цифровом виде;

вести архив, сформировать единую базу документов;

совершать сделки с контрагентами из других городов;

подписывать договоры за пределами офиса;

подготавливать пакеты документов для сдачи отчетности.

Для участия в программе поддержки от Центра «Мой бизнес» необходимо подать заявку на Цифровой платформе МСП.РФ. Отследить результат рассмотрения заявки можно отследить в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ

Получить дополнительную информацию об услуге можно по номеру горячей линии Центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.