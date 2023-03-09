Предприниматели из регионов изучат опыт татарских деревень в Чувашии

Татарские предприниматели из российских регионов соберутся в Чувашии для ознакомления с опытом крупных татарских деревень, находящихся в этой республике. Поездка состоится в рамках XI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел.

«Эти деревни мы можем назвать самыми успешными татарскими деревнями в России. Еще при проведении первого съезда мы возили делегатов в Чувашию, чтобы они посмотрели, за счет чего процветают деревни Шыгырдан, Тукаево, Урмаево», — объяснил смысл предстоящего мероприятия руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Делегаты посетят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства в этих селах, ознакомятся с их комплексным развитием.

XI Всероссийской сход предпринимателей татарских сел стартует в Казани 13 марта. Пленарное заседание форума запланировано на 15 марта, в этот же день будут работать дискуссионные площадки и ярмарка. Также в программе съезда — посещение спектакля в театре имени Галиасгара Камала и встреча с Героем России — летчиком Дамиром Юсуповым.