Предпринимателей Татарстана призвали участвовать в экспортном акселераторе

Акселерационная программа для регионального бизнеса «Экспортный форсаж» стартует в Центре поддержки экспорта подведомственного Министерству экономики РТ Фонда поддержки предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обучение для малых и средних предпринимателей, нацеленных на экспорт своей продукции, должно начаться в конце октября и продлиться по декабрь 2022 года.

Курс будет состоять из шести модулей, каждый из которых посвящен определенной теме. В роли педагогов выступят эксперты по внешнеэкономической деятельности Школы экспорта Российского экспортного центра.

Участников программы введут в экспортную деятельность, обучат правильно выбрать рынок сбыта, осуществлять поиск покупателя и вести переговоры. Также им расскажут о международном маркетинге, подходах к формированию финансовых условий экспортной сделки и особенностях ее реализации.

Участие бесплатное, но заявку необходимо подать до 24 октября на Цифровой платформе МСП.РФ. По вопросам регистрации следует обращаться к Яне Овсянниковой: 8 (843) 222-90-60 (добавочный 272) или 8-987-270-06-91.

Кроме того, мерах поддержки для экспортеров, действующих в Татарстане, можно узнать по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ: 8 (843) 524-90-90.