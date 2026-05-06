Предпринимателей Татарстана пригласили к участию в конкурсе растущих брендов «Знай наших»

В России стартовал прием заявок на четвертый сезон ежегодного конкурса растущих брендов «Знай наших». К участию приглашаются и предприниматели Татарстана, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

В прошлом году республика вошла в число лидеров по количеству заявок – на отбор было направлено 1,6 тыс. проектов.

Заявки принимаются до 1 июня на официальном сайте конкурса. Участвовать могут представители малого и среднего бизнеса – производители продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома, а также технологические компании.

Организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд Росконгресс и ВЭБ.РФ.

В этом году особое внимание уделено технологическим брендам – по поручению Президента России Владимира Путина для них введены отдельные номинации, включая направления в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и машинного обучения, агротехнологий, энергетики и транспортной инфраструктуры.

При оценке участников будут учитываться выручка и темпы роста, уровень локализации не менее 30%, рынки присутствия и каналы сбыта, а также уникальность и потенциал развития бренда. Для технологических проектов дополнительно оценят новизну решений и их прикладную значимость.

Победители получат поддержку в виде консультаций с бизнес-экспертами, помощи в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступа к образовательным программам, участия в крупных форумах и содействия в привлечении инвестиций.

В прошлом сезоне конкурса татарстанские бренды стали победителями в основных и специальных номинациях – всего были отмечены три бренда республики в пяти категориях.