Предпринимателей Татарстана приглашают поучаствовать в программе «Экспортный Форсаж»
Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РТ начал прием заявок на участие в акселерационной программе «Экспортный Форсаж». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.
Эта программа позволит малому и среднему бизнесу ускорить выход на экспорт. Она включает шесть образовательных частей, в ходе каждой из них предпринимателям окажут информационно-консультационную поддержку.
По завершении обучения участники научатся структурировать экспортный проект на всех этапах его реализации.
Финансирование акселерационной программы ведется за счет средств Центра поддержки экспорта, благодаря чему участие в ней для представителей малого и среднего бизнеса Татарстана является бесплатным.
Для участия в программе необходимо заполнить заявку и отправить ее на электронную почту Центра поддержки экспорта РТ.