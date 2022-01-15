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Экономика
15 января 2022  08:17
Александр Хевронин

Предпринимателей Татарстана приглашают поучаствовать в программе «Экспортный Форсаж»

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Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РТ начал прием заявок на участие в акселерационной программе «Экспортный Форсаж». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Эта программа позволит малому и среднему бизнесу ускорить выход на экспорт. Она включает шесть образовательных частей, в ходе каждой из них предпринимателям окажут информационно-консультационную поддержку.

По завершении обучения участники научатся структурировать экспортный проект на всех этапах его реализации.

Финансирование акселерационной программы ведется за счет средств Центра поддержки экспорта, благодаря чему участие в ней для представителей малого и среднего бизнеса Татарстана является бесплатным.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку и отправить ее на электронную почту Центра поддержки экспорта РТ.

#центр поддержки экспорта #Татарстан #Минэкономики РТ
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