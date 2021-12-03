Предпринимателей Татарстана приглашают на курс по развитию бизнеса на маркетплейсах

9 декабря стартует онлайн-курс «Развитие навыков аккаунт-менеджмента при работе с маркетплейсами». Проект разработан Фондом поддержки предпринимательства РТ, подведомственным Минэкономики РТ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Работа велась в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Курс создан для субъектов малого и среднего бизнеса Республики Татарстан с целью обучить сотрудников навыкам аккаунт-менеджера для эффективного продвижения товаров и услуг на интернет-площадках и автоматизировать работу на разных торговых платформах.

Эксперты, с таких площадок, как Wildberries, OZON, AliExpress Russia, Яндекс.Маркет, Lamoda, СберМегаМаркет, Flowwow рассмотрят тренды российского рынка e-commerce, познакомят аудиторию с особенностями маркетплейсов и расскажут, для кого подходит каждая конкретная площадка.

Всего на семинаре рассмотрят три основные темы: первые шаги мерчанта: подготовка необходимых документов и регистрация в ЛК продавца, как загружать товары на платформу и как создать визуальный контент для товара, чтобы он привлек покупателя.

Семинары пройдут в формате онлайн-трансляций, где участники смогут общаться друг с другом в общем чате, делиться опытом и заводить полезные знакомства.

Оставить заявку на онлайн-курс «Развитие навыков аккаунт-менеджмента при работе с маркетплейсами» можно на сайте. Прием заявок на обучение продлится до 6 декабря 2021 года.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.