Предпринимателей Татарстана приглашают на конкурс растущих брендов «Знай наших»

Начался прием заявок на участие в четвертом сезоне ежегодного конкурса растущих российских брендов «Знай наших». В прошлом, 2025 году Татарстан стал одним из лидеров по числу заявок, представленных на федеральный конкурс: 1,6 тыс. проектов были направлены на отборочный этап.

Заявки принимаются до 1 июня на официальном сайте (знайнаших.аси.рф). Организаторы призывают участвовать в нем малых и средних предпринимателей – производителей продуктов питания, одежды, косметики, товаров для дома, а также технологические компании. Инициаторы мероприятия – Агентство стратегических инициатив, фонд «Росконгресс» и ВЭБ.РФ.

По указанию Президента РФ Владимира Путина в этом году особое внимание уделяется технологическим брендам. Для них учреждены специализированные номинации, среди которых – кибербезопасность, ИИ и машинное обучение, инновации в сельском хозяйстве и энергетике, а также развитие транспортной инфраструктуры.

Критериями для отбора определены объем выручки и темпы роста продаж, степень локализации бизнеса (не менее 30%), рынки присутствия и каналы сбыта, уникальность и потенциал развития, а также визуальная айдентика и репутация бренда. Для технологических брендов предусмотрены специальные критерии – от новизны и прикладной ценности до уровня проработки данных и архитектуры решений.

Для лауреатов конкурса организуют индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, помощь в выходе на маркетплейсы и в торговые сети, доступ к обучающим программам. Также их ждут членство в бизнес-объединениях, участие в крупных форумах, содействие в привлечении инвестиций и масштабная информационная поддержка.

В третьем сезоне конкурса татарстанские бренды стали победителями в основных и специальных номинациях. Всего три республиканских бренда оказались отмечены в пяти номинациях.

В номинации «Потребительские товары» победил татарстанский бренд «ЗаряД» – первый завод в России по производству полного ассортимента высококачественных хоккейных клюшек для всех возрастов и уровней игры. Также бренд был отмечен в партнерской подноминации «Спорт».

Обладателем первого места в номинации «Инклюзия» стал бренд адаптивной и функциональной одежды GT Dress. Компания изготавливает одежду для детей, подростков и взрослых с особыми возможностями здоровья. Фирма также награждена в специальной номинации фонда «Защитники Отечества» «Комфортная жизнь для защитников отечества».

В еще одной партнерской номинации, «Интерьер», был награжден бренд дизайнерской мебели CARIN CASA. Компания занимается производством премиальной мебели с применением керамики.

Конкурс «Знай наших» проводится с 2023 года по поручению Президента России. За три сезона в нем приняли участие свыше 31 тыс. компаний, из них поддержку получили три тысячи брендов.