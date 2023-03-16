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Предпринимателей Татарстана приглашают на бесплатный проект «Бизнес как наследие»
Торгово-промышленная палата Татарстана приглашает предпринимателей республики принять участие в бесплатном обучающем проекте «Бизнес как наследие». Об этом сообщил первый заместитель председателя ТПП РТ и координатор проекта Артур Николаев.
«Данный проект напрямую продолжает деятельность Торгово-промышленной палаты, одним из основных направлений которой является развитие предпринимательства, передача компетенций и выстраивание фундамента бизнеса в будущем», — заявил Николаев.
По его словам, основной задачей проекта является выстраивание системного подхода к созданию бизнеса: дать инструментарий, показать куда и как развиваться, а также обучить навыкам построения и запуска бизнеса, способного пережить кризисы, смену руководства или сотрудников.
Встречи с предпринимателями будут проходить еженедельно, каждый вторник начиная с 21 марта. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ТПП РТ. Николаев подчеркнул, что проект пройдет в очном формате, однако записи тренингов, возможно, будут выложены в сеть.
Среди запланированных мероприятий:
- мастер-классы от основателей компаний;
- бизнес-встречи, разбор кейсов предпринимателей;
- бизнес-игры и прочие мероприятия для детей и молодежи, направленные на преемственность в семейном бизнесе;
- брифинги на актуальные темы и встречи с сотрудниками власти.
По итогам проекта Торгово-промышленная палата планирует создать курс обучения системному ведению бизнеса управленцев, реестр исполнительных директоров, прошедших первый курс обучения, а также команду преподавателей.
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