Предпринимателей Татарстана безвозмездно поддержат рекламными онлайн-кампаниями

Представители малого и среднего бизнеса Республики Татарстан бесплатно получат профессиональные решения для продвижения бизнеса в онлайн-пространстве. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ведение социальных сетей, продвижение через контекст и настройку таргетированной рекламы, создание визуальных решений для товаров и услуг стали возможными в рамках программы поддержки центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ, который подведомствен Министерству экономики Татарстана.

Каждый из участников программы сможет претендовать на 300 тыс. рублей. В пределах этой суммы он сможет получить услуги по продвижению продуктов или товаров при помощи таргетированной рекламы, контекстной рекламы в «Яндекс.Директ» или Google Adwords, созданию многостраничного сайта до трех страниц, разработке фирменного стиля и комплекса графических разработок, основанных на фирменном стиле, изготовлению промопродукции и многие другие услуги.

Для подачи заявки необходима анкета-заявка, заполненная и подписанная руководителем ООО/ИП и заверенная печатью, а также согласие на выбор пакета рекламных услуг.

Документы можно скачать по ссылке в разделе «Документы Центра поддержки предпринимательства». Услуга предоставляется предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Республики Татарстан более года и относящимся при этом к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Заявки на оказание услуги принимает центр «Мой бизнес», расположенный по адресу: Казань, ул. Петербургская, д. 28. Также предварительную консультацию можно получить по телефону: 8 (843) 524-90-90.