Предпринимателей Татарстана бесплатно обучат таможенному регулированию экспорта

30 июня для татарстанских бизнесменов проведут бесплатный вебинар, посвященный таможенному регулированию экспортной деятельности. Обучение организует Фонд поддержки предпринимательства по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщает Минэкономики РТ.

Трансляция стартует в 10.00. Гостем эфира станет тренер Российского экспортного центра, консультант по вопросам внешнеэкономической деятельности с опытом сопровождения внешнеторговой деятельности более 25 лет Халида Муфтахутдинова.

Она расскажет зрителям об особенностях таможенного регулирования такой продукции и изменениях в валютном законодательстве.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке (идентификатор конференции: 843 222 9060, код доступа: 1111). Все желающие смогут зарегистрироваться для участия на Цифровой платформе МСП.РФ. Заявки принимаются до 30 июня.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.