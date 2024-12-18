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Предпринимателей РТ приглашают принять участие в улучшении портала «Проверенный бизнес»
Министерство экономики Татарстана модернизует интернет-ресурс в сфере контрольной (надзорной) деятельности «Проверенный бизнес» (provbiz.ru) с учетом пожеланий предпринимателей.
Для выявления потребностей и пожеланий бизнеса, сбора обратной связи о необходимых функциях, сервисах и наполнении портала специалисты ведомства проведут встречу. Присоединиться к ней сможет любой предприниматель республики в офлайн или онлайн-формате, сообщили в министерстве.
На данный момент ресурс представляет собой бесплатную цифровую платформу полезных знаний и сервисов в сфере контрольной (надзорной) деятельности. Пользователями портала уже стали 411 тыс. уникальных посетителей со всей страны, причем каждый месяц их количество растет.
Кроме того, для сбора мнений о необходимых доработках и новых инструментах ресурса запущен опрос, его можно пройти по ссылке.
Встреча будет организована 24 декабря текущего, 2024 года в 14.00 в Доме предпринимателя (Казань, ул. Петербургская, д. 28). Онлайн-участие окажется доступно по следующей ссылке.
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