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Общество 3 октября 2026 10:55

Предпринимателей РТ предупредили о мошенниках под видом клиентов

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В Минцифры РТ предупредили предпринимателей о мошенниках, выдающих себя за клиентов.

Злоумышленники пишут якобы для записи на прием и одновременно пытаются войти в аккаунт человека на одной из сторонних платформ. Жертве поступает автоматический вызов, после чего аферисты под предлогом подтверждения записи просят назвать последние цифры номера. Если продиктовать цифры, мошенники получают доступ к профилю.

Для защиты от обмана рекомендуется не называть незнакомцам номера входящих звонков, не отвечать на подозрительные вызовы, а также использовать отдельный рабочий номер, который не привязан к личным профилям на важных платформах.

#минцифры рт #телефонные мошенники
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