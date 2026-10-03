Предпринимателей РТ предупредили о мошенниках под видом клиентов

В Минцифры РТ предупредили предпринимателей о мошенниках, выдающих себя за клиентов.

Злоумышленники пишут якобы для записи на прием и одновременно пытаются войти в аккаунт человека на одной из сторонних платформ. Жертве поступает автоматический вызов, после чего аферисты под предлогом подтверждения записи просят назвать последние цифры номера. Если продиктовать цифры, мошенники получают доступ к профилю.

Для защиты от обмана рекомендуется не называть незнакомцам номера входящих звонков, не отвечать на подозрительные вызовы, а также использовать отдельный рабочий номер, который не привязан к личным профилям на важных платформах.