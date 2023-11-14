Предпринимателей Казани приглашают обсудить украшение зданий к Новому году

Казанских предпринимателей, управляющих отелей, ресторанов и туристических объектов приглашают обсудить тренды новогоднего оформления зданий. Лекция пройдет в Исполкоме города. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

Среди спикеров: основатели различных учреждений Элина Гарипова, Алина Исмагилова и Вера Белова. Чтобы поучаствовать в обсуждении, нужно пройти регистрацию по ссылке, пишут в Комитете по развитию туризма Казани.

Лекция начнется в четверг, 16 ноября, в 11:00. Место проведения: атриум Исполкома (ул. Кремлевская 3).

Встреча проводится в рамках конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов среди предприятий индустрии туризма «Новогодняя Казань».