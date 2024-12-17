Предпринимателей из РТ пригласили на эксклюзивные встречи с экспертами мирового уровня

С 19 по 21 декабря в Татарстане состоится серия эксклюзивных бизнес-встреч с российскими экспертами с мировым именем в области стиля и дизайна. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и бесплатны для участников. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Встречи организованы при поддержке министерства. Ожидается, что мероприятия объединят представителей креативных индустрий в республике и помогут им наладить деловые контакты.

Их ожидают выступления дизайнера, блогера и путешественника Артемия Лебедева, основателя и директора Sauvage group, стилиста и телеведущей Лилии Рах, журналистки, блогера и телеведущей Ирены Понарошку.

«На трех тематических встречах спикеры в неформальной обстановке расскажут о практических инструментах для развития бизнеса, разберут личные кейсы участников. Формат мероприятия предполагает активный нетворкинг, предоставляя гостям возможность завязать новые деловые связи и найти партнеров», — объяснили в пресс-службе министерства.

Желающие присоединиться к мероприятиям должны пройти предварительную регистрацию.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.