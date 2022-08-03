Предпринимателей и самозанятых Татарстана приглашают на курс по работе на маркетплейсах

Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей и самозанятых Татарстана на онлайн-курс «Развитие навыков аккаунт-менеджмента при работе с маркетплейсами», сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Обучать предпринимателей будут эксперты по работе с крупными интернет-площадками. Участникам расскажут об актуальных трендах российского рынка e-commerce, познакомят аудиторию с особенностями маркетплейсов и научат определять релевантную площадку под профиль бизнеса.

Кроме того, бизнесмены и самозанятые смогут пообщаться друг с другом в общем чате, поделиться опытом и завести полезные знакомства для дальнейшей работы. По итогам обучения предприниматели получат удостоверение о повышении квалификации, а самозанятые граждане — сертификат об окончании образовательной программы.

Образовательная программа запущена в прошлом году Фондом поддержки предпринимательства Татарстана и помогает развить практические навыки для аккаунт-менеджеров. В этом году обучение уже прошли более 300 человек. Для участия в программе необходимо до 5 августа зарегистрироваться на сайте.

Образовательная программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.