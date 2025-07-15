Предпринимателей и самозанятых Татарстана бесплатно выводят на маркетплейсы

В Татарстане организован прием заявок от самозанятых и предпринимателей на помощь в запуске продаж на маркетплейсах. Бесплатная поддержка оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» при содействии Министерства экономики РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявку могут подать физические лица и предприниматели, у которых либо еще нет личного кабинета на выбранном маркетплейсе, либо он имеется, но без истории продаж.

Комплексная услуга включает профессиональную консультацию, создание личного кабинета (при отсутствии) и анализ продукции для выбора оптимальной торговой площадки и логистической схемы. В поддержку включена подготовка продающего фотоконтента и текстового описания товаров, штрихкодирование продукции в соответствии с правилами электронной торговой площадки.

Подать заявку можно на сайте Фонда поддержки предпринимательства.

В Минэкономики РТ также напоминают, что совместно с подведомственными институтами поддержки ведомство предоставляет самозанятым, а также представителям малого и среднего бизнеса различные финансовые и нефинансовые меры государственной помощи. Вместе они охватывают все стратегические направления предпринимательской деятельности – от запуска бизнеса до повышения квалификации сотрудников.

Получить информационно-консультационную поддержку можно в едином контакт-центре по мерам поддержки бизнеса центра «Мой бизнес» по телефону: 8 (834) 524-90-90.