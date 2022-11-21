Предприниматель Ринат Исламов: В бизнесе легче, если владеешь татарским и русским

Татарстанский предприниматель Ринат Исламов на полях форума «Деловые партнеры Татарстана» отметил, что знание языков очень помогает в бизнесе. О пользе владения двумя государственными языками республики — русским и татарским — он рассказал корреспонденту «Татар-информа».

«Татарстан намного впереди по сравнению с другими регионами России. Это не только в государственной сфере, но и в сфере внутреннего бизнеса. В Татарстане очень хорошие условия для бизнеса. А если знаешь два языка — татарский и русский, то еще удобнее. Потому что в Татарстане с 70 процентами людей надо говорить по-татарски. А если знаешь два языка, еще лучше», — сказал предприниматель.

Свое дело Ринат Исламов основал в 2018 году. Его компания занимается строительством, видеонаблюдением и другими системами безопасности. «Каждый, начиная свой бизнес, исходит из своих взглядов, а на этом форуме появляется возможность окончательно сформировать наши мысли. Таким образом, мы становимся еще более эффективными», — поделился он.

Предприниматель считает форум «Деловые партнеры Татарстана» местом, где на международном уровне налаживаются связи между татарскими предпринимателями. «Полагаю, что в будущем эти связи принесут свои плоды. Мы здесь обмениваемся контактами, в то же время повышаем уровень своего мышления. Я, например, познакомился с коллегами из Турции, Казахстана, Узбекистана», — рассказал Ринат Исламов.

XV международный форум «Деловые партнеры Татарстана» проходит в Казани с участием 300 крупных татарских предпринимателей из 48 регионов России и 13 зарубежных стран.