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Происшествия 26 января 2025 12:16

Предприниматель из Татарстана пойдет под суд за хищение субсидии

Предпринимателя из Татарстана подозревают в хищении государственной субсидии, выделенной на развитие бизнеса. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в 2023 году предприниматель получил 499 тысяч рублей на создание сайта и покупку техники. Однако часть этих денег – свыше 102 тысяч рублей – он потратил на личные нужды, не имеющие отношения к бизнесу. При этом в отчете он указал, что деньги использованы полностью.

Причиненный ущерб предприниматель возместил в полном объеме. Уголовное дело передано в суд.

#Хищение
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