Предприниматель из Татарстана нанял рабочих без договора и задолжал им 1,5 млн рублей

Прокуратура Муслюмовского района Татарстана проверила соблюдение местным предпринимателем трудового законодательства после обращения его работников.

Выяснилось, что прошлым летом он привлек двух жителей Башкортостана к сезонным работам в Ростовской области и районах Татарстана.

При этом, трудовые договоры с ними не заключил, и зарплату в 1,5 млн рублей не выплатил.

Прокуратура возбудила административное дело, по итогу предприниматель долг погасил.