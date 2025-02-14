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Происшествия 14 февраля 2025 14:26

Предприниматель из Татарстана нанял рабочих без договора и задолжал им 1,5 млн рублей

Прокуратура Муслюмовского района Татарстана проверила соблюдение местным предпринимателем трудового законодательства после обращения его работников.

Выяснилось, что прошлым летом он привлек двух жителей Башкортостана к сезонным работам в Ростовской области и районах Татарстана.

При этом, трудовые договоры с ними не заключил, и зарплату в 1,5 млн рублей не выплатил.

Прокуратура возбудила административное дело, по итогу предприниматель долг погасил.

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