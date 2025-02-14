Предприниматель из Татарстана нанял рабочих без договора и задолжал им 1,5 млн рублей
Прокуратура Муслюмовского района Татарстана проверила соблюдение местным предпринимателем трудового законодательства после обращения его работников.
Выяснилось, что прошлым летом он привлек двух жителей Башкортостана к сезонным работам в Ростовской области и районах Татарстана.
При этом, трудовые договоры с ними не заключил, и зарплату в 1,5 млн рублей не выплатил.
Прокуратура возбудила административное дело, по итогу предприниматель долг погасил.