Предприниматель из РТ предложил создать независимую финансовую систему для стран БРИКС

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Интересный подход к международным финансам — это создать систему, которая бы не позволяла блокировать активы других стран на технологическом уровне. С такой идеей на заседании экспертного клуба «Волга» выступил технологический предприниматель, сооснователь IT-компании «Технократия» Булат Ганиев.

«Можно предложить международную финансовую систему, где технически невозможно заблокировать деньги. Smart-контракты — это конструкция, которая реализует принципы в алгоритме. То есть мы говорим, давайте введем такую систему между нашими пятью странами, чтобы, как бы мы с вами ни ссорились, каждая сможет забрать свои деньги», — сказал спикер.

Он подчеркнул, что особенно актуальным это предложение стало после того, как российские активы на Западе были незаконно заблокированы.