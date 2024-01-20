Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Предприниматель из РТ предложил создать независимую финансовую систему для стран БРИКС
Интересный подход к международным финансам — это создать систему, которая бы не позволяла блокировать активы других стран на технологическом уровне. С такой идеей на заседании экспертного клуба «Волга» выступил технологический предприниматель, сооснователь IT-компании «Технократия» Булат Ганиев.
«Можно предложить международную финансовую систему, где технически невозможно заблокировать деньги. Smart-контракты — это конструкция, которая реализует принципы в алгоритме. То есть мы говорим, давайте введем такую систему между нашими пятью странами, чтобы, как бы мы с вами ни ссорились, каждая сможет забрать свои деньги», — сказал спикер.
Он подчеркнул, что особенно актуальным это предложение стало после того, как российские активы на Западе были незаконно заблокированы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»