Предприниматель из Пензы Камиль Девликамов: Никто, кроме ВКТ, татар объединить не может

Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

Почетный гражданин Пензенской области, генеральный директор группы компаний «Кувака» Камиль Девликамов назвал Всемирный конгресс татар единственной организацией, объединяющей представителей татарского народа.

«Татарстан собирает татарских бизнесменов со всех регионов России. Мы собираемся ежегодно, предприниматели знакомятся, обмениваются опытом. Там начинается сотрудничество, остается лишь хорошо работать в одном направлении», — сказал Камиль Девликамов корреспонденту «Татар-информа».

По мнению предпринимателя, жители Татарстана не до конца понимают значение деятельности Всемирного конгресса татар. В отличие от них, татарам в регионах желанно и дорого общение с соплеменниками, близость с татарской культурой и татарским духом.

Корреспондент «Татар-информа» вместе с учеными Института истории имени Марджани Академии наук РТ Искандером Измайловым и Ильнуром Миргалиевым побывал в экспедиции в Пензенской области. Гости из Казани осмотрели место руин одного из крупнейших городов Золотой Орды — Мохши (иначе Нуричат, Нуриджан), посетили завод «Кувака».

Фото: © Рифат Каюмов / «Татар-информ»

Нынешний хозяин завода «Кувака», который с 1913 года и до Февральской революции снабжал минеральной водой двор российского императора, — татарский предприниматель Камиль Девликамов. Завод, закрытый в эпоху СССР, бизнесмен восстановил в 1990-х годах. Сегодня здесь производят минеральные воды и лимонад, а также разводят оленей, рыбу, в том числе форель, принимают туристов.

Камиль Девликамов лично встретил гостей из Казани. Он рассказал, что каждый год участвует в Форуме татарских предпринимателей и высоко оценивает деятельность Всемирного конгресса татар, направленную на объединение татар всего мира. «Никто, кроме Конгресса, не смог бы это сделать», — подчеркнул бизнесмен.

Девликамов призвал защищать, помогать и соответствовать идеологии Всемирного конгресса татар. «Нам, татарам по всей России, необходимо видеть, знать друг друга, делиться опытом и жить в согласии», — уверен директор завода «Кувака».