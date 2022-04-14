Предприниматель из Челнов передаст руководство своей компанией школьнику

Депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин предоставил пятикласснику возможность возглавить на один день свою группу компаний «Далини», которая занимается грузоперевозками, продажами запчастей.

Предложение школьнику поступило по итогам его активной работы в рамках «Фабрики предпринимательства» с участием бизнесмена. Нигматулин выбрал самого активного, на его взгляд, участника. По его мнению, участие в «Фабрике предпринимательства» — интересный опыт.

«Приятно делиться знаниями с ребятами, помогать им избежать множества ошибок. Жаль, что в мои школьные годы таких полезных встреч не было, — поделился депутат и предприниматель. — Убежден, что занятия помогут тем, кто хочет быть предпринимателем, решиться на этот шаг, позволят мыслить шире, понимать, как монетизировать свои увлечения».

Руслан Нигматулин бесплатно рассказывает челнинским школьникам в возрасте от 10 до 17 лет об азах предпринимательства. На первой лекции бизнесмен рассказал о том, как начинал свое дело, как появляются бизнес-идеи и как с ними работать.

В свою очередь ученики охотно делятся своими идеями, в том числе проектами по изготовлению свечей, мыла, футболок, одежды для спортивных и танцевальных команд, созданием домашних кондитерских, обучающих сайтов и другими задумками.