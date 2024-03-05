Предприниматель Эльвира Халимова о Татарстане: Иметь крепкого соседа - половина успеха

Индивидуальный предприниматель из Удмуртии Эльвира Халимова на пленарном заседании XII Всемирного схода предпринимателей татарских сел в Казани рассказала об эффективности мероприятий, которые проводят для предпринимателей Татарстан и Всемирный конгресс татар.

«Иметь крепкого соседа — половина успеха», — такими словами она охарактеризовала РТ.

«Эти мероприятия приносят нам реальные результаты. Нам, предпринимателям в регионах России, это дает возможность войти в татарстанский бизнес, знакомиться с потенциальными партнерами и устанавливать с ними хорошие деловые связи. Радует, что Татарстан в экономическом, политическом плане является мощным субъектом в составе России. У удмуртов есть прекрасная пословица: "Пусть сосед мой будет богат, тогда мои куры будут сыты". И в нашей жизни иметь крепкого соседа — уже половина успеха», — сказала Халимова.

Удмуртская организация «Заря» — семейный бизнес Эльвиры Халимовой, который начинал ее отец. Организация создана в 1993 году. У них 800 гектаров частной земли и более 500 голов крупного рогатого скота. Организация имеет собственный мясокомбинат. Эльвира Халимова сказала, что продолжит семейный бизнес. Она также отметила, что при поддержке проекта Всемирного конгресса татар они составили родословную и издали книгу.

«Среди программ Конгресса хочу отметить программу по родословной. Наша семья серьезно занялась этой темой. Благодаря тому, что мы исследовали историю семьи и составили шежере, в Сармановском районе мы обнаружили свои корни, которые прервались в тридцатые годы прошлого века. Мы также выпустили книгу о нашей родословной под названием "Шежере". В этом году в России отмечается Год семьи. Мы продолжаем работу, начатую нашим отцом. У меня четверо собственных детей. Самому старшему 25 лет, младшему — 4. С детства они вовлечены в семейное дело, помогают, все видят и узнают. Мы уехали сюда в Казань, а дела по хозяйству приняли на себя старший сын и старшая дочь», — рассказала Эльвира Халимова.

Энже Габдуллина