Предприниматель Анвар Аминов: Хотим разводить на Алтае коней татарской породы

В Алтайском крае планируют разводить коней татарской породы. Об этом на пленарном заседании форума «Деловые партнеры Татарстана» рассказал предприниматель, Председатель Совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Алтайского края» Анвар Аминов.

«В этом году по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова в целях популяризации коней татарской породы был организован пробег коней татарской породы из Татарстана в Алтай. Лошади прошли почти половину России, и были подарены хозяйству «Карым». Сейчас и у нас возникла идея разводить коней татарской и алтайской пород. Поголовье лошадей в хозяйстве хотим увеличить до 500 голов», - поделился Аминов.

Хозяйство «Карым» расположено в Майминском районе Республики Алтай, и занимается разведением маралов. Как отметил Анвар Аминов, на территории хозяйства растет около 600 видов растений, из них 200 занесены в Красную книгу. По идее Раиса Татарстана они организовали Центр по сохранению биологического разнообразия, где будут заниматься сохранением и разведением барсов в ареале их обитания.

«Идея создания центра биологического разнообразия принадлежит Рустаму Нургалиевичу. Центр готов на 90 процентов, почти все построено. К нам приезжают ученые из Кыргызстана, Монголии, Китая и поражаются масштабам. Снежный барс – священное для нас животное. Почему он изображен на гербе Татарстана? Потому что наши предки когда-то жили на Алтайских землях. Сейчас барсы на грани вымирания. На территориях обитания барсов для них нет пропитания. У нас на Алтае насчитывается всего около 45 особей. Мы хотим возродить популяцию барсов, у нас есть все договоренности», - рассказал Аминов.

По его словам, Алтай и Татарстан связывают крепкие деловые отношения.

«Отношения между Алтаем и Татарстаном развиваются. Я приезжаю в Татарстан, начиная с 1997 года и вижу, как республика развивается. Сейчас есть прямые рейсы из Казани в Горный Алтай. Я летаю очень часто. Многие из Алтая прилетают в Татарстан, чтобы посмотреть, как республика развивается», - подчеркнул спикер.

Форум «Деловые партнеры Татарстана» проходит в Казани 26-28 ноября. В пленарном заседании форума принимает участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Автор: Энже Габдуллина