Предприниматель Абрахманов про Путина: «Таким президентом может гордиться вся страна»

Прямая линия президента России Владимира Путина дала важные ориентиры для бизнеса и подтвердила дипломатические усилия. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» выразил предприниматель, соучредитель ООО ГК Bulatov Group, национального комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

«Приятно было услышать для бизнеса, что ключевая ставка снижается. Еще Владимир Путин упомянул, что повышение налогов – это временные меры, получается, нагрузка на малый и средний бизнес закончится. Правительство будет делать все для того, чтобы бизнес развивался», – сказал он.

Вторым важным моментом Абдрахманов назвал готовность России к мирным переговорам. Эксперт подчеркнул, что заявление президента вселяет надежду на дипломатическое завершение конфликта.

Отдельно представитель бизнеса остановился на вопросе о Татарстане. Он выразил надежду, что Владимир Путин посетит Казанский форум, чтобы оценить растущую роль республики в диалоге с исламским миром.

«Хотелось бы, чтобы наш президент все-таки приехал на казанский форум, увидел масштаб. Наша республика вносит огромный вклад в развитие отношение с арабскими и исламскими странами», – отметил он.

В завершение предприниматель высоко оценил компетентность президента, его погруженность в детали различных сфер и уникальный формат прямого диалога с народом, который, по его мнению, укрепляет доверие граждан.

«Я думаю, что наш президент работает в круглосуточном режиме, и днем, и ночью. У него переговоры бывают и по ночам, когда приезжают какие-то иностранные делегации. Он очень работоспособный и эффективный. И он главный владелец информации во всех сферах – и в экономике, и в пенсионной сфере, и в ЖКХ. Видно, что он компетентно погружен в детали разных сфер, разных направлений. Таким президентом может гордиться вся страна», – подытожил бизнесмен.