Предпоследний матч «Турнира на паузе» выиграл «Локомотив»

Третий игровой день казанского турнира начали «Локомотив» и «Северсталь». Уверенную победу со счетом 5:2 одержали ярославцы.

Уже через 26 секунд шайба влетела в ворота череповчан после броска Максима Шалунова, 1:0. Это четвертый гол форварда «Локомотива» в трех матчах в Казани. В середине периода железнодорожники удвоили свое преимущество.

К середине второго периода «Северсталь» восстановила статус-кво, 2:2. Но на последний перерыв команды ушли при счете 3:2. Вскоре после начала третьего периода в меньшинстве ярославцы вновь довели свое преимущество до двух шайб, 4:2. А когда в концовке череповчане сняли вратаря и вшестером ринулись на последний штурм, железнодорожники забили пятую шайбу в пустые ворота, 5:2.

«Локомотив» — «Северсталь» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

После трех матчей на турнире в активе ярославцев стало 4 очка, череповчан — 3. Окончательно судьба призовых мест «Турнира на паузе» определится после заключительного матча «Ак Барс» — «Нефтехимик», начало в 19:00.