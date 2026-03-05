news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 5 марта 2026 10:00

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Читайте нас в
Телеграм

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев, которого присяжные ранее оправдали по двум эпизодам убийства, погиб в зоне СВО. Об этом сегодня на процессе в Кировском суде Казани сообщил его адвокат со ссылкой на родственников оправданного.

«От родственников оправданного поступила информация, что Казаев действительно заключил контракт и был направлен в зону СВО. Там он был в разведывательно-штурмовом взводе с позывным Людо на Новотроицком направлении ДНР», – рассказал адвокат Сергей Николаев.

Он отметил, что родственниками была получена дополнительная информация о том, что вся его группа не вернулась с задания.

«Более чем вероятно, что вся его группа погибла. Официального подтверждения ожидаем через две недели. Прошу приостановить дело или отложить до получения подтверждающей информации», – добавил он.

Суд постановил отложить процесс для того, чтобы дождаться документов, подтверждающих гибель Казаева.

#Кировский суд Казани #суд на членами опг
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

4 марта 2026
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Новости партнеров