Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО

Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» Николай Казаев, которого присяжные ранее оправдали по двум эпизодам убийства, погиб в зоне СВО. Об этом сегодня на процессе в Кировском суде Казани сообщил его адвокат со ссылкой на родственников оправданного.

«От родственников оправданного поступила информация, что Казаев действительно заключил контракт и был направлен в зону СВО. Там он был в разведывательно-штурмовом взводе с позывным Людо на Новотроицком направлении ДНР», – рассказал адвокат Сергей Николаев.

Он отметил, что родственниками была получена дополнительная информация о том, что вся его группа не вернулась с задания.

«Более чем вероятно, что вся его группа погибла. Официального подтверждения ожидаем через две недели. Прошу приостановить дело или отложить до получения подтверждающей информации», – добавил он.

Суд постановил отложить процесс для того, чтобы дождаться документов, подтверждающих гибель Казаева.