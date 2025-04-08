Предпенсионеры в Татарстане: как получить статус, и какие льготы положены

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Предпенсионеры - россияне, которым остается пять лет до выхода на пенсию. Что дает данный статус, какие льготы положены жителям Татарстана предпенсионного возраста и как их оформить и получить – в материале «Татар-информа».

Кто такие предпенсионеры

Предпенсионеры — это граждане, которые находятся на финишной прямой перед выходом на пенсию, а именно те, которым до достижения пенсионного возраста осталось пять лет или меньше. Женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

Статус предпенсионера позволяет претендовать дополнительные права и гарантии, помогающие людям сохранить финансовую стабильность перед выходом на заслуженный отдых. Примечание: этот статус присваивается на основе данных, предоставляемых Соцфондом России.

В 2025 году статус предпенсионера получат женщины, которые родились в 1966 году (кроме тех, кто уже имеет право на пенсию), а также в 1967, 1968, 1969 и 1970 годах. Мужчины, родившиеся в 1961 году (за исключением тех, кто уже на пенсии), а также в 1962, 1963, 1964 и 1965 годах, также будут признаны предпенсионерами.

Как стать предпенсионером

Есть несколько способов получить статус предпенсионера:

Через портал Госуслуг

- войдите в личный кабинет;

- выберите услугу «Получение справки о статусе предпенсионера»;

- укажите цель (для налоговой, службы занятости или работодателя);

- как правило, справка выдается сразу.

Через сайт Соцфонда России

- авторизуйтесь через «Госуслуги»;

- перейдите в раздел «Электронные услуги и сервисы»;

- выберите «Получить информацию о статусе предпенсионера».

- укажите, для чего вам нужна справка.

В МФЦ

- посетите многофункциональный центр;

- возьмите с собой паспорт;

- получите справку на месте.

Льготы для предпенсионеров

Предпенсионеры имеют право на различные льготы, которые охватывают трудовые, налоговые и социальные сферы. Эти меры поддержки призваны обеспечить стабильность и защиту прав граждан перед выходом на пенсию.

Трудовые льготы

- защита от увольнения

Работодатель не может уволить предпенсионера без разрешения профсоюза или трудовой инспекции, даже в случае сокращения штата. В случае нарушения этого правила работник может обратиться в суд для восстановления на рабочем месте и получения компенсации.

- дополнительный отпуск:

Предпенсионеры могут претендовать на два дополнительных дня отпуска без сохранения заработной платы. Эти дни можно использовать по согласованию с работодателем.

- обучение за счет работодателя:

Возможность пройти переобучение или повышение квалификации, что важно для поддержания конкурентоспособности на рынке труда.

Налоговые льготы

- имущественный налог

Предпенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект недвижимости (квартира, дом, гараж). Если у гражданина несколько объектов, он может выбрать, на какой из них будет распространяться льгота.

- земельный налог

Налоговая база по земельному налогу может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости до 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится в собственности или долговременном владении у предпенсионера.

- налоговый вычет

Предпенсионеры имеют право на налоговый вычет за лечение или обучение, что позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Льготы для безработных

Предпенсионеры, которые официально признаны безработными, имеют право на получение пособия по безработице дольше других категорий граждан.

Пособие назначается в зависимости от исчисленного в установленном порядке среднего заработка:

- в первые три месяца - в размере 75%;

- в последующие четыре месяца - в размере 60%;

-в дальнейшем - в размере 45%.