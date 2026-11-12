Когда предпенсионеры могут выйти на пенсию раньше срока в Татарстане

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Граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу из-за сокращения штата или ликвидации организации, могут оформить страховую пенсию досрочно. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин.

Такая возможность предусмотрена статьей 51 закона «О занятости населения в Российской Федерации». Для этого гражданину необходимо обратиться в службу занятости и получить статус безработного.

«Специалисты будут подбирать подходящие вакансии с учетом образования, квалификации, опыта, места работы и заработной платы», – отметил Волошин в беседе с RT.

Если трудоустроить человека не удастся, ему могут предложить оформить пенсию раньше установленного срока.

При этом необходимо соблюсти требования к страховому стажу: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, в 2026 году требуется накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Сведения о стаже служба занятости запрашивает в Социальном фонде России. После проверки документов гражданину выдают персональное предложение о досрочном назначении пенсии. Если он согласен, документы направляют в СФР, который принимает окончательное решение.

Пенсию назначают со дня выдачи соответствующего предложения, уточнил сенатор.