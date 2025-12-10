Предпенсионеры: какие льготы они имеют в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предпенсионерами считаются граждане, которым остается до пяти лет до выхода на пенсию. Какие льготы им положены в Татарстане – в материале «Татар-информа».

Кто относится к предпенсионерам

В 2025 году предпенсионный статус получат женщины, родившиеся в 1966 году (если они ещё не оформили пенсию), а также 1967–1970 годов рождения. Для мужчин аналогичный статус будет действовать для тех, кто родился в 1961–1965 годах и ещё не является пенсионером.

Наличие статуса предпенсионера даёт человеку дополнительные гарантии и права, призванные обеспечить финансовую и социальную стабильность в период, когда он находится на этапе завершения трудовой деятельности. Важно учитывать, что присвоение этого статуса происходит автоматически на основании сведений, предоставляемых Социальным фондом России.

Какие льготы предоставляются предпенсионерам

Люди предпенсионного возраста могут рассчитывать на широкий набор льгот в трудовой, налоговой и социальной сферах. Все эти меры направлены на поддержку граждан в период подготовки к выходу на пенсию.

Трудовые привилегии

- Защита от необоснованного увольнения. Работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с предпенсионером без согласования с профсоюзом или трудовой инспекцией, даже при сокращении штата. Если это требование нарушено, сотрудник имеет право обратиться в суд для восстановления на работе и получения компенсации.

- Дополнительные дни отдыха. Граждане предпенсионного возраста могут использовать два дня отпуска без сохранения зарплаты. Эти дни предоставляются по договорённости с работодателем.

- Возможность обучаться за счёт работодателя. Предпенсионерам доступно бесплатное переобучение или повышение квалификации, что помогает оставаться востребованными на рынке труда.

Налоговые льготы

- Освобождение от имущественного налога. Граждане могут не платить налог на один объект недвижимости: дом, квартиру или гараж. Если объектов несколько, льгота применяется к выбранному.

- Снижение земельного налога. Налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость до 600 кв. м одного участка, который принадлежит предпенсионеру.

- Право на налоговые вычеты. Можно оформить возврат части НДФЛ за обучение или лечение, воспользовавшись соответствующими вычетами.

Поддержка предпенсионеров, оставшихся без работы

Если человек предпенсионного возраста официально признан безработным, он может получать пособие дольше, чем остальные категории граждан.

Размер пособия рассчитывают на основе среднего заработка:

– первые три месяца — 75%;

– следующие четыре месяца — 60%;

– далее — 45%.