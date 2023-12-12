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Предновогодний концерт-маскарад журнала «Казань» состоится 18 декабря
18 декабря в Культурном центре им. А.С. Пушкина в Казани состоится предновогодний концерт-маскарад журнала «Казань». Издание приглашает на это мероприятие подписчиков, друзей и всех жителей города.
Подобные новогодние встречи уже стали хорошей традицией, однако в этом году мероприятие будет проходить в новом формате — это будет концерт-маскарад, отметили в редакции.
Ожидаются выступления постоянных авторов и любимых исполнителей. Среди них — создатель, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, оперная певица, обладательница Шаляпинской стипендии этого года Надежда Игнатьева, известный джазмен и музыкант-виртуоз Евгений Соколов, народный музыкальный молодежный театр «Лориэн» под руководством Елены Созник и Владимира Титова, композитор, автор-исполнитель Дмитрий Бикчентаев и ансамбль НеЗаМи под его руководством, оперная студия Казанской консерватории, певица, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Евгения Нестерова и другие.
Кроме того, редакция подведет итоги года и озвучит некоторые планы на будущее.
На вечере предусмотрены новогодние сюрпризы и розыгрыши. Приветствуются оригинальные костюмы и маски.
Вход на концерт-маскарад свободный. Начало мероприятия запланировано на 18:00.
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