Предмет «Духовно-нравственная культура России» появится в школах в 2026 году

В российских школах с 1 сентября 2026 года учащиеся начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«Задача предмета – традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей нашего Отечества», – сказал министр.

Кравцов отметил, что взаимодействие образования и церкви имеет большие перспективы для будущего страны. «Оно выражается в возможностях совместной работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи, подготовке педагогов с учетом православных ценностей и традиций, а также в развитии различных программ и проектов, направленных на поддержание духовного здоровья и социальной ответственности среди молодежи», – пояснил он.

Глава Минпросвещения добавил, что ключевая задача ведомства – максимально популяризировать героев Отечества, рассказывать о выдающихся личностях, используя для этого все возможные механизмы.

«Защита исторической правды и сохранение исторической памяти, воспитание чувства преемственности поколений – приоритеты в работе Минпросвещения по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Пожалуй, главное, что нам вместе удалось сделать в этом направлении в государственном масштабе, – это разработать и внедрить в образовательный процесс единые учебники истории. Это не только официальная оценка, без которой невозможно единое понимание того, что происходило с нашей страной в течение прошлых столетий и десятилетий. Прежде всего это переход на изучение истории, построенное вокруг истории России», – заключил Кравцов.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что предмет «Духовно-нравственная культура России» фактически заменит существующую дисциплину «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которую сейчас изучают школьники 5–6-х классов. С 1 сентября 2025-го последняя будет исключена, а ее содержание интегрируют в курс «История нашего края».