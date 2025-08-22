«Предложили новые вещи»: Анвар Гатиятулин подвел итог матча с «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над московским «Динамо» на «ВТБ Арене» рассказал, что неудача во втором раунде плей-офф в играх с «бело-голубыми» стала хорошим мотиватором, чтобы выступить сегодня удачнее.

«Никто не доволен результатом прошлого года, в конце сезона мы не распускали команду сразу, провели небольшой тренировочный лагерь. Со всеми ребятами переговорили, обсудили их видение на причины такого плей-офф. И в этот сезон мы зашли только с мыслями о новом чемпионате.

Провели работу над ошибками, предложили ребятам некоторые новые вещи, они сейчас просматриваются, но важно, чтобы хороших игровых отрезков было больше. И в матче, и в целом по сезону», – сказал наставник «Ак Барса».

Также он рассказал о работе над большинством.

«С прошлой недели мы начали ежедневную работу в спецбригадах. Видна мысль, пока не хватает точности, но это связано с нагрузками – свежести не хватает, точности в передачах и завершении».

Далее «Ак Барс» отправляется в Санкт-Петербург, где примет участие в турнире имени Пучкова. Там казанцы сыграют с петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом».