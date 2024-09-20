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Предложения членов Женского форума БРИКС направят на саммит в Казани
Участникам саммита БРИКС направят все предложения, которые сформулировали на Женском форуме БРИКС. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Напомним, мероприятие пройдет с 22 по 24 октября в Казани.
«Мы хотим, чтобы главы государств знали наше мнение, учитывали наши предложения. Думаю, что они обязательно найдут отражение в итоговых документах саммита» - цитирует спикера ТАСС.
Матвиенко также назвала женский форум хорошей возможностью придать новый импульс сотрудничеству женщин-лидеров стран - участниц объединения. По ее словам, данный форум – один из центральных событий четвертого Евразийского женского форума и российского председательства в БРИКС, некая уникальная площадка для постоянного диалога женщин стран БРИКС.
Еще спикер отметила, что в центре внимания стоят вопросы обеспечения продовольственной безопасности, вклад женщин в энергопереход и ряд других важных тем. Но также в приоритете обменяться опытом и обсудить инициативы и проекты, над которыми работают члены женского форума, резюмировала Матвиенко.
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