Предложения членов Женского форума БРИКС направят на саммит в Казани

Участникам саммита БРИКС направят все предложения, которые сформулировали на Женском форуме БРИКС. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Напомним, мероприятие пройдет с 22 по 24 октября в Казани.

«Мы хотим, чтобы главы государств знали наше мнение, учитывали наши предложения. Думаю, что они обязательно найдут отражение в итоговых документах саммита» - цитирует спикера ТАСС.

Матвиенко также назвала женский форум хорошей возможностью придать новый импульс сотрудничеству женщин-лидеров стран - участниц объединения. По ее словам, данный форум – один из центральных событий четвертого Евразийского женского форума и российского председательства в БРИКС, некая уникальная площадка для постоянного диалога женщин стран БРИКС.

Еще спикер отметила, что в центре внимания стоят вопросы обеспечения продовольственной безопасности, вклад женщин в энергопереход и ряд других важных тем. Но также в приоритете обменяться опытом и обсудить инициативы и проекты, над которыми работают члены женского форума, резюмировала Матвиенко.