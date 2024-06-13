Предложение руки и сердца на концерте: как завершился День России в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Масштабным концертом завершился в столице Татарстана один из главных праздников страны — День России. Чтобы вместе отпраздновать его, десятки тысяч людей собрались у Центра семьи «Казан».

На главной сцене выступили творческие коллективы республики, артисты Казанской городской филармонии, группа Melekess, Азат Гильмутдинов и Ильгиз Шайхразиев.

Хедлайнером вечера стал заслуженный артист России Сосо Павлиашвили. «Я очень долго ждал нашей встречи», — заметил певец. Он исполнял песни вместе с супругой Ириной и сыном Леваном.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На территории около Центра семьи «Казан» весь вечер работали зоны с различными активностями и фуд-корты.

К собравшимся со сцены обратилась заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова. Она поздравила жителей и гостей города с Днем России и пожелала им насладиться вечером. «Поздравляю с праздником нашей огромной страны с ее великой историей и многоликой культурой!» — подчеркнула замруководителя исполкома.

На сцене же Сагитова торжественно вручила паспорта юным казанцам. «Это ваш первый шаг во взрослую жизнь и новая ступень, новая ответственность. Я поздравляю с этим событием и желаю, чтобы вы росли смелыми, добрыми и амбициозными», — сказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Неожиданным моментом праздника стало предложение руки и сердца, которое прямо на сцене сделал курсант Казанского танкового училища Радмир Галиев своей девушке Аделине под бурные аплодисменты публики.

«Наша история очень романтичная, пока еще она короткая, но я очень хотел бы написать с тобой эту историю любви, прожив вместе долгую и счастливую жизнь», — обратился Радмир к своей девушке, встав на одно колено.

В завершение праздничного дня небо над акваторией Казанки озарил салют. Красочный фейерверк длился около пяти минут.