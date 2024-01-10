Предложение ЦБ РФ: Блокировать счета клиентов с признаками нелегальной деятельности

ЦБ советовал российским банкам проверять своих клиентов и блокировать те счета, которые имеют признаки нелегальной деятельности или финансовых пирамид.

Как сообщили на сайте Центрального банка, «подозреваемых» будут искать по некоему Списку компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также через платформу «Знай своего клиента». Проверку рекомендуется проводить углублённо, а если операции вызывают подозрения, то не проводить их. При этом, отказав по данной причине дважды за один год, кредитная организация может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Также, если у такого клиента обнаружат высокий уровень риска, то банк может эти оценки риска повысить. Как следствие, гражданин не сможет распоряжаться деньгами на счете, а впоследствии его еще и могут исключить из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

При этом в ЦБ советуют банкам регулярно объяснять своим клиентам, какие риски влечет за собой перевод денег нелегалам.

Цель рекомендаций - ограничение незаконной деятельности на финансовом рынке и защита интересов клиентов российских банков.