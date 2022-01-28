Предлагая инвестировать в соцсетях, районный депутат украл у татарстанцев 5 млн

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Верхнеуслонский» задержали мошенника, который похищал деньги у людей в соцсетях, предлагая им выгодно вложиться.

Как установили оперативники, задержанный вместе с сообщниками с июня прошлого года начал размещать в соцсетях объявления о возможности выгодного вложения. Деньги нужно было скидывать на банковский счет аферистов, после чего те присваивали их.

Всего им удалось похитить более 5 миллионов рублей у 20 пользователей соцсетей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как уточняет старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, задержанный является депутатом Совета Октябрьского сельского поселения Верхнеуслонского района 30-летним Артуром Назаровым.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. Максимально возможное наказание по этой статье – лишение свободы до десяти лет. Свою причастность к преступлению Назаров не признал, в скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование дела продолжается.