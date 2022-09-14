Предлагаемая программистам Татарстана зарплата превышает среднюю по стране в 2,5 раза

В этом году высокий спрос на программистов и разработчиков в Татарстане сохранился, а предлагаемые им зарплаты начали снижаться. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

«С января по сентябрь число вакансий для программистов и разработчиков в целом по стране увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Любопытно, что эта динамика значительно ниже, чем была в 2021 году», — сказано в сообщении.

В Татарстане число вакансий для программистов c января по сентябрь увеличилось на 1,8% относительно прошлого года. Впрочем, по сравнению с приростом в 2021 году относительно 2020-го динамика также значительно ниже.

При этом Татарстан занимает третье место по спросу на IT-специалистов в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 123 тыс. рублей против 53,9 тыс.

Наиболее высокую зарплату таким специалистам предлагают работодатели Москвы (161 тыс. рублей) и Санкт-Петербурга (137 тыс.). В этом году средние зарплаты, которые российские работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5%, а в Татарстане — на 22%.