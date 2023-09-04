Предельный возраст отсрочки от армии для айтишников увеличится до 30 лет – указ Путина

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Предельный возраст отсрочки от призыва для специалистов в IT-сфере увеличился до 30 лет. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, появился на портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ от 2 марта 2022 года № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Во втором пункте слова «27 лет» заменяются словами «30 лет».

«Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2024 года», – говорится в новом документе.

Как ранее пояснял глава Минцифры РФ Максут Шадаев, речь идет о сотрудниках аккредитованных IT-компаний. Изменения связаны с повышением призывного возраста – 4 августа Владимир Путин подписал указ о повышении верхней границы призыва на срочную службу до 30 лет.