Предельные индексы роста платы за ЖКУ в Татарстане составят от 9 до 12%

В Татарстане утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях республики – на декабрь 2022 года и на весь 2023 год. Соответствующий указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. На основании предельных индексов рассчитывается размер тарифа на ту или иную услугу, от электроснабжения до вывоза мусора.

Согласно новому указу, предельные индексы на 2022 год, утвержденные в конце прошлого года, действуют только до 30 ноября. С 1 по 31 декабря 2022 года предельные индексы составят от 9 до 12%, в зависимости от населенного пункта. На протяжении 2023 года эти же индексы останутся в силе, но расти больше не будут.

Самый высокий предельный индекс – 12% – установлен для Набережных Челнов, Нижнекамска, Азнакаево, Аксубаево, Алексеевского, Арска, Бавлов, Бугульмы, Иннополиса, Заинска и Зеленодольска, для всех поселков городского типа (Камские Поляны, Рыбная Слобода, Уруссу и др.), а также для ряда сельских поселений – Красноборского, Октябрьского, Осиновского, Габишевского, Песчано-Ковалинского, Красноключинского, Абсалямовского, Дым-Тамакского и Новошешминского.

Для Казани предельный индекс составит 10%. В качестве обоснования роста указана инвестпрограмма МУП «Водоканал», направленная на модернизацию и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2022-2028 годы.

Для всех остальных населенных пунктов Татарстана предельный индекс установлен на уровне 9%.

Напомним, 1 июля этого года тарифы на ЖКУ уже подорожали в среднем на 6,2%. Обычно индексации происходят в начале и в середине года, однако этой осенью Правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Одновременно пообещав, что за счет данного решения более полутора лет изменений тарифов проводиться не будет (следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года). Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не должен превышать 9%, но это в среднем: внутри каждого региона, и Татарстан здесь не исключение, возможны флуктуации.

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», – объясняли в Минэкономразвития РФ.