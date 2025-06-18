Предатель или герой Никитин и достойная замена Фукале в «Тракторе». Трансферный гид КХЛ

Клубы разразились большими новостями. ЦСКА де-юре завершил сделку по Игорю Никитину, «Трактор» быстро нашел достойную замену дорогостоящему Фукале, «Лада» дает шанс на реабилитацию Хохлачеву, а Ник Петан готов уехать из шикарной Казани в периферийный Магнитогорск. Обзор рынка КХЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба ХК "Локомотив"

Никитин в ЦСКА. За что осуждают обладателя Кубка Гагарина?

Эпопея Игоря Никитина официально завершилась. Накануне ЦСКА официально объявил, что специалист возглавит армейскую команду и получит долгосрочный пятилетний контракт. Как и весь тренерский штаб.

В целом эпопея накалила градус обсуждений в российском хоккее на очень высокий уровень. Споры о моральной составляющей поступка Никитина начались еще три недели назад, когда появилась информация, что он уйдет из «Локомотива» ради ЦСКА.

Гнев ярославских поклонников хоккея и нейтральных болельщиков понять можно. Ведь при уходе из «Локомотива» в его прощальной речи фигурировало упоминание об усталости. С другой стороны, там же он отметил, что ему нужны новые вызовы в карьере, а в «Локомотиве» он уже выиграл всё, что только возможно.

«Решение, которое я принял, не основано ни на финансовых [факторах], ни на каких-то конфликтах. Я пришёл к нему по одной простой причине: я всё, что мог, все силы, все эмоции, все свои знания отдал парням. Они стали самодостаточными, уверенными людьми и хоккеистами, которые в прошлом сезоне забрали всё, что разыгрывалось. Я горжусь тем, какими они стали, но их потенциал до конца не раскрыт.

Мне нужна новая мотивация, новая энергетика, всё заново. Такой я человек. Не оправдываюсь, а объясняю. Надеюсь, поймёте. В заключение хочу принести свои извинения Юрию Николаевичу Яковлеву, слова благодарности. Это человек, который сделал очень много для победы», - сказал Никитин в прощальной речи.

Однако у этой легенды есть свои тонкие места. Во-первых, тогда вставал вопрос, почему устал и ищет новую мотивацию сам Никитин, но вслед за ним ушел весь тренерский штаб? Причина раскрылась вчера.

Во-вторых, о каких «новой мотивации, новой энергетике и всё заново» можно говорить, если специалист возвращается в клуб, в котором работал с 2014 по 2021 годы, а главным тренером с 2017 по 2021. И даже брал там Кубок Гагарина в 2019 году. Что именно нового рассчитывает получить в Москве специалист?

Совсем другое понимание приходит, когда заглядываешь в условия контракта. Пять лет для всего тренерского штаба, защищенные существенной неустойкой при расторжении договора – вот это действительно выглядит как хороший мотиватор. За такое «новое» бы проголосовал любой специалист в КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив»

Но в целом нельзя не согласиться, что найти мотивацию в «Локомотиве» тренеру было бы крайне сложно. Слишком там работа для Никитина стала рутиной за три сезона. Да и устали все от такого «Локо», давайте признаем честно. Хочется свежего воздуха из Ярославля.

«Трактор» нашел достойную замену Фукале

А в Челябинске долго по уехавшему в Беларусь Заку Фукале не плакали. Там нашли нового вратаря-легионера, который по послужному списку точно не выглядит хуже своего предшественника. Им стал Крис Дриджер, который выступал в системе «Сиэтла» и еще в прошлом году напрочь отказывался переезжать в КХЛ.

Как полагается топовому менеджеру, Алексей Волков нашел-таки правильные доводы для хоккеиста и сумел привезти голкипера, который по идее достойно заменит Фукале. И судя по тому, как быстро в Челябинске подписали канадца, работа по нему велась уже давно.

Дриджер успел поиграть в НХЛ за «Флориду», «Сиэтл» и «Виннипег». А в составе сборной Канады голкипер выступал на чемпионате мира 2022 года в Финляндии, где был основным вратарем. В «Тракторе» канадец составит вратарскую бригаду с 26-летним Сергеем Мыльниковым.

Фото: nhl.com

Другой вопрос, насколько хорошо и быстро Дриджер пройдет период адаптации и привыкнет к новой лиге. Фукале заиграл на уровне минувшего плей-офф далеко не сразу.

Как бы ни вышло так, что Минск с огромным контрактом для Фукале (более 70 миллионов рублей за сезон) не остался с носом.

Ник Петан в «Магнитке»?

А пока генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин продолжает размышлять, как оптимизировать состав под хоть какие-то приобретения, казанскую команду, похоже, покидает один из ведущих игроков прошлого сезона. Ряд источников сообщает, что Ник Петан договорился о подписании контракта с магнитогорским «Металлургом».

Все дело в метаниях «Ак Барса». Там не слишком держались за канадца, провалившего плей-офф и не слишком блиставшего во второй половине сезона. Но и отпускать было жалко – все-таки прошлым летом это приобретение считалось огромной победой Валиуллина на трансферном рынке. Да и итоговые цифры у хоккеиста неплохие. 44 (11+33) очка в 47 матчах регулярки.

Сыграть больше помешала травма в середине сезона, после которой он уже не вернулся в центр, а играл крайнего нападающего. В плей-офф все оказалось печальнее – всего 3 шайбы в 13 матчах.

Фото: ak-bars.ru

Возможность отпустить мастеровитого игрока в стан прямых конкурентов по Восточной конференции в Казани тоже рассматривали как нежелательный вариант. В итоге, казанцы выкатили предложение Нику в районе 50 млн рублей. «Металлург» же повысил предложение и перехватывает хоккеиста, которого так непросто вытаскивали из Северной Америки в Казань.

Андрей Разин получает хоккеиста, которого хотел еще прошлым летом, а «Магнитка» значительно усиливает боевой потенциал. Сыграет ли канадец в Магнитогорске лучше, чем в Казани?

«Лада» получает новую жизнь с новыми спонсорами или шанс для реанимации Хохлачева

Заметно активизировались тольяттинская «Лада» после того, как в клуб пришли новые спонсор из Тулы. Компания «Полипласт» уже приступила к выплате долгов по зарплате перед хоккеистами. И это притом, что к команде прошлого сезона они никакого отношения компания не имеют. Всем бы таких спонсоров.

Что интересно, в «Ладе» решили повторить опыт питерского СКА, где когда-то в тренерском штабе Романа Ротенберга толпилось почти десять помощников, включая Сергея Зубова и Валерия Брагина.

После назначения в «Ладу» Антона Зеленова и Никиты Щитова теперь тренерский штаб составляет уже шесть специалистов. Как там будут распределять обязанности – вопрос. Не проще ли было сохранить бывшего главного тренера, а не пытаться усилить не столь опытного Бориса Миронова целой командой помощников?

Позже стало известно, что в Тольятти переедет сначала Андрей Обидин, не пригодившийся «Автомобилисту», а вчера объявили и о подписании Александра Хохлачёва. Последний уже выступал под руководством Миронова в «Спартаке» и даже был там одним из лидеров команды. Но вот хоккей Миронова ему подходил не очень.

Фото: hcamur.ru

У Александра в Тольятти будет последний шанс, чтобы спасти свою карьеру после истории с его внезапным обменом из «Спартака» в «Амур», где он отметился тем, что в пьяном виде запрыгнул на крышу машины после вечеринки. В игровом же плане нападающий значительно сдал и в прошлом сезоне был обменян в ХК «Сочи», который ни за что не боролся.

Шанс для Хохлачева доказать, что тот обмен был ошибкой и он мог быть лидером – хороший мотиватор для нападающего. Но остались ли у Александра былые кондиции для этого? Зарплата Хохлачева в «Ладе» составит скромные 20 миллионов рублей за сезон (уходил из «Спартака» при запросах в 60), но у него будет отличная возможность добрать за счет бонусов по прогрессивной шкале.