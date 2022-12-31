«Преданность Родине, любовь к своей семье»: Мишустин поздравил Минниханова с Новым годом

Уходящий год стал временем серьезных испытаний. Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам. Такие слова привел Председатель Правительства России Михаил Мишустин в поздравлении Президенту Татарстана Рустаму Минниханову по случаю Нового года.

«Меняются цифры в календаре, но преданность Родине, ответственность за судьбу страны, любовь к своей семье по-прежнему остаются главными ценностями, которые объединяют нас, помогают преодолевать трудности и двигаться вперед. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и благополучия в новом 2023 году», – сказал Премьер-министр страны.