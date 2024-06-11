Пребывание московского списка Казанской иконы в Казани совпадет с Курбан-байрамом

В Казань доставят чудотворный московский список Казанской иконы Богоматери. Образ будет находиться в городе с 14 по 16 июня. В это же время мусульмане отметят праздник Курбан-байрам. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

«Стоит сказать, что мы живем в уникальном месте. Казань – это город, где пересекаются разные культуры, пересекаются Христианство и Ислам. Не случайно так интересно получилось, что во врем пребывания здесь Казанского образа начинаются мусульманские торжества, что еще раз показывает уникальном места, где мы живем, места, где есть любовь, согласие и взаимопонимание», – отметил отец Александр.

Образ Казанской иконы Божией Матери был написан в 1580 году с явленной чудотворной иконы. Именно с ним Минин и Пожарский отправились освобождать Москву от поляков. Святыня была утрачена в 1918 году, однако в прошлом году, 4 ноября, в день Казанской иконы, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что образ был найден.