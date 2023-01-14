Празднование старого Нового года в Челнах завершило череду новогодних мероприятий

Накануне в Набережных Челнах проводили старый Новый год на двух площадках. Для горожан организовали праздник под открытым небом на площади у ДК «Энергетик» и на площади Азатлык. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Управление культуры устроили праздник с танцами и песнями, также были организованы детские забавы. Челнинцы водили хороводы, пели песни и получали подарки и призы, а также фотографировались с символом этого года — Кроликом.

В Автозаводском районе челнинцы встречали Новый год по юлианскому календарю концертной программой «Как на Старый Новый год!». Праздничное мероприятие состоялось в ДК «КАМАЗ». Собравшихся поздравил глава администрации Автозаводского района Винер Харисов.

Своими выступлениями местных жителей и гостей города порадовали солисты и творческие коллективы Дворца культуры «КАМАЗ», театр моды «Шарм», хореографические ансамбли «Бисеринки» и «Адажио», вокальные ансамбли «Бусинки» и «Йолдыз». Дед Мороз и Снегурочка провели розыгрыш подарков для детей.